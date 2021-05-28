При этом долги за централизованное отопление и горячую воду выросли на 4,7%.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец марта 2021 года уменьшилась на 3,5% по сравнению с февралем – до 79,3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, по состоянию на конец марта задолженность населения за природный газ составила 30,2 млрд грн (-10%), за централизованное отопление и горячую воду – 28,7 млрд грн (+4,7%), за управление многоквартирными домами – 5,4 млрд грн, за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,1 млрд грн (+1,6%), за вывоз бытовых отходов – 1,1 млрд грн, за поставку электроэнергии – 7,8 млрд грн (-2,5%).

В марте население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн (117,7% начисленных за этот период сумм).

«В марте 2021 года с населением было заключено 5 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 41,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 22,7 млн грн», - добавили в Госстате.

Единый реестр и долги за коммуналку

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец февраля 2021 года выросла на 1,4% по сравнению с январем – до 82,1 млрд грн.

По данным Единого реестра должников, в Украине количество должников по оплате коммунальных услуг в 2020 году выросло на 50%, при этом больше всего в судебном порядке с украинцев взимают задолженность перед теплопоставщиками.

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Автор: Анна Бредихина