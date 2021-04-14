При назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг.

Правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточило требования при их назначении.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Своим постановлением Кабмин предложил ужесточить требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, осуществления операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и тому подобное.

Предлагается пересмотреть подходы к учету имущественного состояния: при назначении жилищных субсидий будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т.д.

Кроме того, документом предлагается отменить деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, относительно принятия решения о назначении жилищных субсидий в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

«Реализация постановления не потребует дополнительных расходов и будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины Министерству социальной политики Украины на предоставление жилищных субсидий», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

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Автор: Анна Бредихина