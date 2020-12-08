В эту сумму не входит плата за газоснабжение и электроэнергию.

Население Украины за десять месяцев этого года заплатило более 54,7 млрд грн за коммунальные услуги, без учета газоснабжения и электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития громад и территорий.

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«За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги, без учета газоснабжения и электроэнергии, заплатило 54,7 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг», - сказано в сообщении.

Как отметила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Хоцяновская, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги, но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.

«К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд грн, что на уровне 112,2%. То есть, за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем», - цитирует Хоцяновскую пресс-служба министерства.

Как сказано в сообщении, в сумму 54,7 млрд грн входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий.

Заместитель министра сообщила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составляла почти 30,5 млрд грн. Она опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

«Утверждение, что коммуналка подорожала на 57% несправедливо. Такой анализ данных Госстата относительно начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. Зато такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных», - цитирует Хоцяновскую пресс-служба Минрегиона.

Хронология событий

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 грн, размер льготы - 750 грн.

В октябре 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,816 млн граждан, а ее средний размер увеличился в 2,57 раза по сравнению с сентябрем и составил 732 грн.

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц