Большинство украинцев занимаются розничной торговлей.

В Украине было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей. Больше всего новых ФЛП было создано в июне - более 31 тысячи.

Как сообщает Опендатабот, это самый большой показатель не только за период полномасштабного вторжения, но и за последние три года. До этого, последний раз более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020.

За первое полугодие 2023 года украинцы открыли зарегистрировали 134 тысячи новых ФЛП, что соствляет почти 70% от количества открытых ФОП за весь 2022 год.

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Наиболее востребованные сферы

Большинство украинцев занимаются розничной торговлей, но по-прежнему хватает тех, кто решил работать в сфере ІТ.

В первой половине 2023-го первое место заняла розничная торговля - ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев.

Вторым по популярности остается компьютерное программирование. В этом году в этой сфере собственное дело начало уже 12 тысяч предпринимателей.

Замыкает тройку предоставление других индивидуальных услуг - в этой сфере начали работать более 8 тысяч ФЛП.

Популярные регионы

Лидером по количеству вновь созданных ФОП в первом полугодии стал Киев - чуть более 19 тысяч.

Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области - почти 12 тысяч и 10+ тысяч ФОП соответственно.

Худшие показатели регистрации - в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.

Бизнес о время войны

В марте 2022 года Рада приняла закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который предусматривал возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

30 июня 2023 года Верховная Рада приняла в целом налоговый законопроект №8401, который предусматривает отмену с 1 августа единого налога в 2% и моратория на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финуслуг. Принятие этого документа было условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

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