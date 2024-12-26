Дополнительная выплата предоставляется гражданам, которые получают субсидии на приобретение твердого топлива в зимний период.

Во время отопительного сезона в 2024 году уже более 245,5 тысячи украинских домохозяйств получили финансовую помощь на более 3,4 миллиарда гривен на дрова и уголь.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, для того, чтобы украинские семьи, которые обогревают свое жилье дровами или углем, могли обеспечить себя зимой топливом, министерство совместно с ООН уже второй год подряд обеспечивает дополнительную финансовую помощь на его приобретение.

В частности, 2,4 миллиарда гривен для 198 тысячи домохозяйств было выплачено из средств государственного бюджета Украины и 1,02 миллиарда гривен для 47 тысячи домохозяйств - за счет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Осуществление выплат продолжается.

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"Зимой крайне важно, чтобы мы оказывали дополнительную поддержку наиболее уязвимым слоям населения, особенно пенсионерам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям, пострадавшим от продолжающейся войны и постоянных российских атак на критическую инфраструктуру", - сказала представительница УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.

В ведомстве напомнили, что размер дополнительной поддержки на приобретение твердого печного топлива рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо оплачивает государство или международные партнеры.

Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий. Поэтому дополнительная выплата предоставляется гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период.

"Если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет", - говорится в сообщении.

Если льгота или субсидия еще не назначена, то необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.

Помощь для ВПЛ и субсидии - последние новости

Для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса "муниципальной няни" и поддержанное проживание для пожилых людей, рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

В Украине в госбюджет было заложено значительно больше средств на субсидии, чем выплачено гражданам, заявила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. По ее словам, многие люди из уязвимых слоев населения выехали за границу, еще много украинцев живут в зонах, где трудно оформить субсидии.

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