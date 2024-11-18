Услуга "Муниципальная няня" важна для прифронтовых территорий, где нет возможности отдать ребенка в садик.

Для поддержки внутренне перемещенных лиц Минсоцполитики ввело ряд услуг, в частности, субсидию на аренду жилья для ВПЛ, расширение сервиса "Муниципальной няни" и поддержанное проживание для пожилых людей.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и восстановления", отвечая на вопрос УНИАН о мерах поддержки ВПЛ.

"Мы уже приняли постановление Кабмина - которое действует пока в пилотных областях, прифронтовых, где больше всего локализовано ВПЛ, а дальше мы будем это масштабировать на всю Украину - вводим постоянную субсидию на аренду жилья, если у семьи ВПЛ не хватает дохода, чтобы обеспечить себе качественную аренду", - сказала Жолнович.

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Министр подчеркнула, что не является сторонницей проживания внутренних переселенцев в МТП (местах временного проживания) в условиях, которые не являются для них привычными и удобными.

"И мы тоже понимаем, что очень быстро собственным жильем невозможно будет ВПЛ обеспечить, поэтому остается тот промежуток времени, где будет аренда. И мы хотим сейчас ее сделать более простой, доступной, и часть расходов на которую мы, как государство, заберем", - сказала она.

Жолнович также рассказала о совершенствовании сервиса "Муниципальная няня" по увеличению оплаты и разрешения одной няне ухаживать за тремя детьми.

"Это также касается прифронтовых территорий, там, где мамы не могут отдать детей в садик, чтобы они имели возможность, если это ребенок с инвалидностью, просто отдохнуть, если это мама-ВПЛ - найти работу и социализироваться", - отметила министр.

Также она сообщила о начатой в этом году услуге поддержанного проживания и стационарного ухода для людей пожилого возраста как самой сложной категории. По словам Жолнович, таким людям не просто надо предоставить жилье, а очень часто в том жилье должен быть помощник, который поможет им с базовым обслуживанием.

"Поэтому мы уже начали закупки такой услуги, работаем с организациями. Потому что для нас очень важно, чтобы это не были интернаты в лесах, чтобы эти люди не были закрыты от мира. Чтобы это были дома в общинах, квартиры, чтобы они могли выйти погулять и быть в социуме", - подчеркнула министр.

Помощь для ВПЛ - последние новости

В ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для переселенцев в Украине с середины января 2025 года запустят программу субсидий на съемное жилье. Этой опцией смогут воспользоваться семьи, которые тратят на аренду более 30% своих совокупных доходов.

В марте в Минсоцполитики сообщали, что субсидию на аренду жилья планируется реализовать нововведение в рамках экспериментального проекта в течение двух лет. Чем ниже доходы семьи ВПЛ, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия.

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