Марина Лазебная отметила, что норма в 35 лет стажа вступит в силу с 2028 года

Украинцев ожидает увеличение необходимого трудового стажа для выхода на пенсию. С 2028 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Радио Свобода"

"Зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма – 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60", - отметила министр.

При этом она указала, что при накопительной системе человек может в 60 лет уйти на пенсию и рассчитывать на собственный накопительный счет, средства на котором также могут переходить по наследству.

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На данный момент в Украине действует только солидарная пенсионная система и для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа.

Накопительная пенсия в Украине: что известно

Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Позже он заявил, что фондовый рынок и второй этап накопительной пенсионной системы в Украине будут запускать параллельно.

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Автор: Анастасия Горбачева