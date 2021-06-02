Главой рабочей группы будет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабинет министров в ходе заседания принял постановление о создании рабочей группы по вопросам внедрения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Согласно постановлению, главой рабочей группы будет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, заместителями – министр социальной политики и глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Также в состав рабочей группы войдут глава правления Пенсионного фонда Украины, глава Госказначейства, глава Госналогслужбы, заместители министров юстиции, цифровой трансформации, финансов, экономики, а также заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц, представитель Офиса президента и т.д.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, правительство активно работает над внедрением второго уровня пенсионной системы.

«Она предусматривает снижение налогов, которые сейчас платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета людей, где будут инвестироваться и приумножаться. Также не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход к государственной солидарной пенсии», - отметил премьер.

Накопительная пенсия в Украине: что необходимо знать

Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

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Автор: Екатерина Жирий