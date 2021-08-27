Основная сумма задолженности приходится на промышленность.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в июле 2021 года выросла на 10,3% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 1 августа 2021 года составила 3,96 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, основная доля задолженности приходится на промышленность (75,8%).

Читайте такжеВ Украине выросла средняя зарплата: где и сколько платят

При этом более половины долга образовано в Донецкой (19,8%), Днепропетровской (12,3%), Харьковской (11,9%) областях и городе Киеве (17,8%).

Сумма долга на предприятиях, которые прекратили подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 августа 2021 года составила 158,3 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Средняя номинальная зарплата: что необходимо знать

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", треть украинцев хотела бы работать за рубежом.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года выросла по сравнению с июнем 2020 года на 23,6% - до 14 тыс. 313 грн.

Автор: Богдан Слуцкий