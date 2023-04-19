Товарооборот составил 25,8 млрд долл., что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

В Украине за первый квартал 2023 года товарооборот составил 25,8 млрд. дол., что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Так, в течение первого квартала 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму 15,5 млрд долл., а экспортировали - на сумму 10,3 млрд долл.

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Среди стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, первое место занимает Китай - 2,6 млрд долл., далее идут Польша - 1,6 млрд долл. и Германия - 1,1 млрд долл.

Экспортировали товаров из Украины больше всего в Польшу - на 1,5 млрд долл., Китай - на 1 млрд долл., Румынию - на 997 млн долл.

Отмечается, что в общих объемах ввезенных в январе-марте 2023 года товаров 71% составили следующие категории: машины, оборудование и транспорт - 4,4 млрд долл., топливно-энергетические товары - 3,6 млрд долл., продукция химической промышленности - 2,8 млрд долл.

В то же время в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары - 6,7 млрд долл., металлы и изделия из них - 929 млн долл., машины, оборудование и транспорт - 812 млн долл.

Товарооборот во время войны

В 2022 году в Украину импортировали товаров на 55,5 млрд долл., крупнейшим поставщиком оказался Китай. В то же время на экспорте продукции в 2022 году Украина заработала 44,2 млрд долл., экспортировали из Украины больше всего в Польшу.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что украинский аграрный экспорт может сократиться примерно на 8-10% в результате приостановки импорта нашей агропродукции Польшей, Словакией и Венгрией.

В феврале 2023 года правительство расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля.

30 марта 2023 года правительство Украины упростило импорт товаров, необходимых для фронта и "оборонки".

Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.

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