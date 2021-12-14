Марина Лазебная отметила, что субсидии переназначили автоматически, но не всем.

Большинству гражданам Украины переназначили субсидии на коммунальные услуги автоматически. Некоторым украинцам все же придется повторно подать документы.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".

По ее словам, переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.

"Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те, или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии", – объяснила глава Минсоцполитики.

Читайте такжеС сегодняшнего дня пенсии и субсидии можно будет оформлять по-новому: что изменилосьПри этом она отметила, что подтвердить право на субсидию должны:

украинцы, которые получали ее по фактическому месту жительства;

украинцам, которым она назначалась без учета зарегистрированных членов семьи, но не проживающих по месту регистрации.

"В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления. Это случаи, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости и другие жизненные ситуации", – указала Лазебная.

Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в нынешнем отопительном сезоне тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час.

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Автор: Анастасия Горбачева