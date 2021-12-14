Большинству гражданам Украины переназначили субсидии на коммунальные услуги автоматически. Некоторым украинцам все же придется повторно подать документы.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам".
По ее словам, переназначение субсидий происходило на основании имеющейся в реестрах информации.
"Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те, или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии", – объяснила глава Минсоцполитики.
Читайте такжеС сегодняшнего дня пенсии и субсидии можно будет оформлять по-новому: что изменилосьПри этом она отметила, что подтвердить право на субсидию должны:
- украинцы, которые получали ее по фактическому месту жительства;
- украинцам, которым она назначалась без учета зарегистрированных членов семьи, но не проживающих по месту регистрации.
"В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления. Это случаи, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости и другие жизненные ситуации", – указала Лазебная.
Как ранее сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в нынешнем отопительном сезоне тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч, для остальных он остается 1,68 грн за кВт-час.