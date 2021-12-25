Появился прогноз по курсу доллара на следующий год.

В следующем году украинской гривне не прогнозируют существенного обесценивания, поэтому курс доллара будет держаться в среднем на уровне конца 2021-го - 27,5 грн/$.

Влиять на курс будут погода зимой, политическая и военная ситуация в стране, прогнозирует экономист Александр Савченко в комментарии "Обозревателю".

"Если будут действовать самые неблагоприятные факторы, может быть до 29. Если нет, я прогнозирую к концу года 27,5 плюс-минус единица, на следующий год около 28. Это нормально. Это в пределах колебаний любой валюты", - уточнил экономист.

По его словам, когда в Украине "долларов было много", на них падала цена.

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"Почему их было много? Заробитчане перечисляли, экспорт был достаточно хорош из-за роста цен на металлы, на зерно. Но был еще один решающий фактор, который, по моему мнению, имел решающее значение. Мы не закупили достаточное количество энергоресурсов - угля и газа", - объяснил эксперт.

Савченко отметил низкий спрос на доллары несмотря на закупку Украиной американской валюты на $3 миллиарда минувшим летом.

Усиление морозов в Украине, прогнозирует он, повлечет срочную закупку энергоресурсов, что обесценит гривню.

"Когда мы начнем очень много покупать? Когда придут морозы. Как только придут страшные морозы и мы начнем в экстренном порядке покупать, где только возможно за любые деньги и уголь, и газ, рынок отреагирует, гривня девальвирует, а доллар снова начнет расти в цене", - объяснил он.

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Также факторами для риска он считает политическую или военную дестабилизацию в стране на фоне эскалации с Россией и угрозы полномасштабного вторжения.

"Но я бы не пугал людей курсом 40. Даже когда будут большие морозы, 2-3 недели будет девальвация - 27,5-27,6. Даже может быть до 28. Даже если будут локальные провокации Путина, это повлияет на курс. Ну, будет 29, 29,5", - прогнозирует Савченко.

Курс НБУ на 28 декабря

Национальный банк Украины на вторник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,82 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.