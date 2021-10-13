Реализация документа позволяет привлечь до 21 млн фунтов стерлингов для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Украина получит кредит на 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Великобритании для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Как сообщила пресс-служба правительства, Кабинет министров Украины утвердил соответствующий проект постановления "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства".

Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований. Срок пользования кредитом - 4 года.

Читайте такжеЗа еще один год пандемии самые богатые люди США стали еще богачеКонтракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Государственным секретарем ее Британского Величества.

Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах, как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

Как отразится "коронакризис" на экономике Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что рост ВВП по итогам 2021 года составит около 4%, что будет означать, что Украина отыграла падение экономики в результате коронакризиса. Единственное, что может этому помешать - очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения.

По подсчетам МВФ, пандемия коронавируса может привести к сокращению мирового ВВП еще на $5,3 трлн в следующие пять лет - плюс к тем потерям, которые уже ранее спрогнозировал Международный валютный фонд.

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Автор: Екатерина Жирий