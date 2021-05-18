Эксперты миссии Европейского Союза положительно оценили высокое соответствие украинской законодательной базы с базой ЕС.

Согласно первому отчету экспертов миссии Европейского Союза, украинская законодательная база имеет высокое соответствие с базой ЕС, что является весомым на пути к так называемому "промышленному безвизу".

Как сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

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"Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы с базой ЕС - это действительно зеленый свет для дальнейших важных этапов. Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленного безвиза" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения", - цитирует Петрашко пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что в первой половине мая 2021 года завершилась работа первой предварительной оценочной миссии ЕС, по результатам которой представлен первый официальный отчет. Он является основой для дальнейших действий по завершению транспозиции нормативных документов ЕС; уточнению переводов и таблиц соответствия, а также аудиту работы национальной инфраструктуры качества.

"Промышленный безвиз": что необходимо знать

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали политическую часть Соглашения об ассоциации, а в 2016 году - ее экономическую часть.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах.

Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

Ранее украинские власти заявляли, что Украина выполнила все условия для Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (так называемый "промышленный безвиз").

17 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и ЕС могут в этом году подписать соглашение о "промышленном безвизе".

6 мая 2021 года Евросоюз обнародовал отчет о готовности Украины к "промышленному безвизу".

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Автор: Богдан Слуцкий