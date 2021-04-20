Законопроекты, которые необходимо принять, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте.

Украина ожидает получения транша от Международного валютного фонда в размере 2 млрд долл. в сентябре 2021 года.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире одного из национальных телеканалов.

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"К сентябрю должны получить такой транш. А если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили средства. И это понимаем не только мы в Киеве, а и в Вашингтоне в центральном офисе МВФ", - сказал Устенко.

Он отметил, что МВФ зарезервировал для Украины 5 млрд долл., из которых 2,1 млрд долл. Украина уже получила.

"В настоящее время Украина ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабинета министров, Национального банка, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента", - сказал Устенко.

Он добавил, что законопроекты, которые необходимо принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры находятся сейчас на рассмотрении в парламенте.

"Я считаю, у нас есть достаточно шансов для получения средств МВФ", - подчеркнул Устенко.

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

12 апреля 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что Украина может получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов.

13 апреля 2021 года у Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ.

19 апреля 2021 года появилась информация о том, что Украина хочет пересмотреть суммы будущих траншей от МВФ.

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Автор: Богдан Слуцкий