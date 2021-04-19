Украина предлагает пересмотреть суммы очередных траншей.

Окончательная редакция меморандума, который согласуется по итогам пересмотра программы с Международным валютным фондом, еще не готова.

Об этом в интервью LB.ua рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ

"Это зависит от МВФ. По большому счету, каких-то трудностей, которые не давали бы нам возможности сейчас начать переговоры по меморандуму, у нас нет. По большому счету, драфт меморандума можно было бы обсуждать уже сейчас. Но будет очень много нюансов в формулировках, в деталях. Будет достаточно много предварительных условий из-за того, что часть структурных маяков перейдут в предварительные условия", - сказал Марченко.

"Пока (условий - ред.) нет - но точно можно сказать, что они будут в плоскости антикоррупционной реформы", - отметил министр.

Также Марченко отметил, что Украина намерена обсудить с МВФ вопрос о продлении действующей программы кредитования stand-by.

"Этот вопрос мы будем обсуждать, когда приступим к работе над меморандумом", - сказал министр.

При этом он отметил, что Украина предлагает пересмотреть суммы очередных траншей.

"Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логичным будет и объединение самых траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов. Просто возникает вопрос, что же мы будем пересматривать, если львиную часть программы мы выполним уже сейчас?" - сказал Марченко.

Помощь МВФ для восстановления мировой экономики

В Международном валютном фонде обсуждается возможность распределения специальных прав заимствования (SDR) на сумму 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики от коронакризиса.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, такая помощь обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов Фонда.

Сотрудничество с МВФ: предыстория

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с МВФ по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by работала в Украине с 11 января по 12 февраля 2021 года. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы stand-by.

12 апреля 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил о том, что Украина может получить от МВФ 2,7 миллиарда долларов.

13 апреля 2021 года у Зеленского рассказали, когда Украина может получить транш МВФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко