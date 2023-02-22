В Нацбанке отметили, что решения госбанков по сокращению сети отделений требуют детального анализа.

На фоне полномасштабного российского вторжения Национальный банк Украины предлагает ввести мораторий на закрытие отделений государственных банков на время войны.

Как говорится в сообщении регулятора, НБУ обратился в Минфин Украины и к руководству госбанков с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений госбанков во время войны.

В Нацбанке отметили, что решения госбанков по значительному сокращению сети банковских отделений и персонала, требуют детального индивидуального анализа и, возможно, пересмотра.

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"Экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины", — отметили в центробанке.

В НБУ подчеркнули, что приостановка работы отдельных отделений связана как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов самих банков. При этом в Нацбанке отметили, что приоритетной задачей остается скорейшее возобновление деятельности банков на освобожденных территориях.

Война в Украину и прибыль банков

По состоянию на 26 декабря 2022 года война обрушила прибыль украинских банков в пять раз. В то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн.

По итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 января 2023 года 38% по сравнению с 30% по состоянию на 1 января 2022 года.

Прибыль украинских банков в январе 2023 года выросла более чем в два раза по сравнению с январем 2022 года. Доходы банков выросли на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 млрд грн.

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