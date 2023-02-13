По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину по итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

Как говорится в сообщении НБУ, по состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн.

После резкого понижения в первые месяцы российского вторжения комиссионные доходы возобновили рост благодаря стабильному спросу на банковские услуги и постепенному восстановлению тарифов. За второе полугодие 2022 года чистый комиссионный доход почти восстановился до показателей 2021 года; по итогам года он сократился на 14% год к году.

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Операционные расходы составили около половины совокупного чистого процентного и чистого комиссионного дохода.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за год на 75%. По итогам четвертого квартала этот показатель составил 41,9 млрд грн против 25 млрд грн в четвертом квартале 2021 года.

Пять наиболее прибыльных банков сформировали 89% всей прибыли сектора. Рентабельность капитала банковского сектора составила 10,9% против 35,1% годом ранее. Чистый процентный доход банков вырос на 29% год к году

Главным фактором падения прибыли стал существенный рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны. За год отчисления в резервы под кредиты составили 107,1 млрд; под другие активы и риски банки зарезервировали еще 11,7 млрд грн.

Прибыль банков во время войны

По состоянию на 26 декабря 2022 года война обрушила прибыль украинских банков в пять раз. В то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн.

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