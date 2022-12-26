В то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

С начала полномасштабной российской агрессии прибыль украинских банков сократилась более чем в 5 раз.

Как сообщает Опендатбот, в то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд. грн.

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Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн.

Экономика во время войны:

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

Проектом госбюджета на 2023 год был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

20 октября 2022 года Нацбанк изменил оценку падения ВВП.

28 октября 2022 года НБУ прогнозировал, что ВВП Украины по результатам 2022 года сократится на 32%.

10 ноября 2022 года министра экономики Украины Юлии Свириденко заявила о том, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

9 декабря 2022 года замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украину ждет более глубокое падение ВВП Украины в текущем году, чем ранее прогнозировалось.

Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2022 года существенно сократился по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

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