Доходы банков выросли на 55% по сравнению с январем 2022 года, расходы – на 35%.

Прибыль украинских банков в январе 2023 года выросла более чем в два раза по сравнению с январем 2022 года.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, доходы банков выросли на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 млрд грн.

"14,7 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года – 7,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Расходы банков увеличились на 35% – до 24 млрд грн.

Прибыль банков во время войны

По состоянию на 26 декабря 2022 года война обрушила прибыль украинских банков в пять раз. В то время как за 10 месяцев в 2021 году банки заработали 58 млрд грн, а с января по октябрь 2022 года - 11 млрд грн.

Из 67 банков в Украине почти треть - 21 банк - завершили период с убытком в 19 млрд грн. Общая прибыль банков с "плюсовым" балансом за 10 месяцев составила 30 млрд грн.

Доли банков с иностранным капиталом сократились с 31% до 26,1%, а банки с частным капиталом — с 18% до 11,6% в 2022 году.

Из 16 банков с иностранным капиталом только 9 вышли в плюс по результатам десяти месяцев работы. Общая прибыль этой группы финучреждений составляет 7,9 млрд грн. Общая прибыль банков с частным капиталом с положительным балансом за 10 месяцев составила 3,46 млрд грн.

По итогам 2022 года платежеспособные украинские банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн годом ранее.

По состоянию на 1 января 2023 года из 67 платежеспособных банков 46 были прибыльными и получили чистую прибыль 45,6 млрд грн, что перекрыло убытки 21 банка на общую сумму 20,8 млрд грн.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе составила на 1 января 2023 года 38% по сравнению с 30% по состоянию на 1 января 2022 года.

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