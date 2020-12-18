Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021 года.

Миссия Международного валютного фонда начнет первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря.

Об этом говорится в релизе Фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

"Миссия МВФ начнет первый пересмотр соглашения в формате stand-by в период с 21 по 23 декабря. Учитывая обстоятельства пандемии COVID, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра. Миссия планирует возобновить встречи по завершении новогодних праздников в январе 2021", - сказано в сообщении.

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Украина и МВФ: новости

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планировало получить второй транш по этой программе до конца текущего года.

22 октября 2020 года глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Екатерина Жирий