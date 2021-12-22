На сегодня к программе подключены шесть банков, и еще 13 банков находятся в процессе подключения к ней.

Выплаты в 1 тысячу гривень в рамках программы "еПоддержка" получили уже более 2,3 миллиона украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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"По состоянию на сегодня уже 5,5 миллионов украинцев открыли карточки в банках, у нас сформированы заявки в "Дие" на получение выплат от 4,5 миллионов украинцев. Более 2,3 миллиона украинцев уже получили выплату в 1000 гривен. Более 200 миллионов гривен уже потрачено теми, кто сформировал карточки и воспользовался этой программой", - сказала она.

Как добавил присутствовавший на брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на сегодня к программе подключены шесть банков ("А-Банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Monobank", "Ощадбанк") и еще 13 банков находятся в процессе подключения к ней.

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