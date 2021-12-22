Выплаты в 1 тысячу гривень в рамках программы "еПоддержка" получили уже более 2,3 миллиона украинцев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
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"По состоянию на сегодня уже 5,5 миллионов украинцев открыли карточки в банках, у нас сформированы заявки в "Дие" на получение выплат от 4,5 миллионов украинцев. Более 2,3 миллиона украинцев уже получили выплату в 1000 гривен. Более 200 миллионов гривен уже потрачено теми, кто сформировал карточки и воспользовался этой программой", - сказала она.
Как добавил присутствовавший на брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров, на сегодня к программе подключены шесть банков ("А-Банк", "Альфа-Банк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Monobank", "Ощадбанк") и еще 13 банков находятся в процессе подключения к ней.
Деньги за вакцинацию:
- 5 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.
- Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.
- Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.
- 2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.
- 19 декабря 2021 года в Украине официально стартовал проект "еПоддержка".