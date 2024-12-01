Отмечается, что 150 тысяч заявок - выплаты на детей.

Заявку на получение 1000 гривень в рамках программы "Зимняя еПоддержка" более 400 тысяч украинцев. Услуга стала доступной с начала суток 1 декабря.

"Услуга стартовала сегодня в 12 ночи, и уже тогда начали поступать первые заявки, поэтому активность действительно велика. Уже на сегодняшний день более 400 тысяч человек подали заявки, из которых примерно 150 тысяч - на детей", - рассказала сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун в эфире телемарафона.

Она напомнила, что перед подачей заявки необходимо обновить приложение "Дия", чтобы появилась "Зимняя еПоддержка" для получения 1000 гривень. При этом она указала, что если нет Дии, то можно обратиться в банки-партнеры программы с 10 декабря. В то же время чиновница объяснила, что подать заявку через "Укрпочту" невозможно.

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По ее словам, этот почтовый оператор будет выплачивать "Зимнюю еПоддержку" без заявок тем, кто получает пенсию и социальную помощь по инвалидности, а также жителям территорий, где ведутся боевые действия.

Бигун указала, что заказать выплату можно до конца зимы, а использовать – до конца 2025 года.

1000 от Зеленского - главные новости

В конце октября президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты ВСУ.

Программа начала действовать с 1 декабря в приложении Дия. В программе "Зимняя еПоддержка" могут принять участие все украинцы, которые находятся на территории страны.

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