Отмечается, что заявку можно подать до 28 февраля.

Украинцы с 1 декабря могут подать заявку на выплату 1000 гривень в приложении Дия. В программе "Зимняя еПоддержка" могут принять участие все украинцы, которые находятся на территории страны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что украинцы, у которых есть дети, также могут оформить выплаты на своего ребенка.

Отмечается, что для подачи заявления есть три месяца, то есть "Зимняя еПоддержка" будет действовать до 28 февраля.

"1 000 зачислится на карту Национальный кэшбэк. Если у вас ее еще нет – открывайте в мобильном банкинге, Дия подтянет банки, в которых работает карта", – говорится в сообщении министра.

Эти деньги можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, билеты на транспорт, книги или донаты на UNITED24. Потратить 1000 гривень от Зеленского можно будет до конца 2025 года.

Если же нет возможности получить "Зимнюю еПоддержку" через Дию, то следует обратиться в Укрпочту или в банк-партнер.

Зимняя поддержка - главные новости

В конце октября президент Владимир Зеленский сообщил, что он поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу, согласно которой каждый украинец получит 1000 гривень. Деньги можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, билетов "Укрзализныци", украинских лекарственных средств, книг и культурных услуг, а также на донаты ВСУ.

Кабинет министров определил порядок подачи заявки на получение "зимней поддержки" в размере тысячи гривень. В частности, заявку на получение помощи в размере 1000 гривен можно будет подать через "Дию" в течение декабря 2024 - февраля 2025 года. Один из родителей, а также один из опекунов, попечителей, законных представителей малолетних, несовершеннолетних лиц имеют право на получение единовременной денежной помощи за каждого ребенка.

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