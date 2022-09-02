Судна оккупантов проходят через проливы, которые контролирует Анкара, под видом перевозки разной продукции.

Украина призвала Турцию закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей с оружием на борту. Они прибывают в акватории Черного моря из Средиземного под видом перевозки разной продукции.

Об этом стало известно из расследования издания The Wall Street Journal.

Корабли отправляются с базы РФ в Сирии, а затем проплывают через Босфор и Дарданеллы. Эти проливы контролируются Турцией и выступают единственным способом войти в акватории Черного моря из Средиземного.

Видео дня

В расследовании упоминается судно Sparta II, которое 27 августа переправило в черноморский порт зенитно-ракетные комплексы С-300. Корабль принадлежит московской компании "Оборонлогистика". Она сотрудничает с Министерством обороны Российской Федерации и находится под санкциями США. При этом в "Оборонлогистике" утверждали, что судно перевозило оливковое масло из Средиземного в Черное море.

Напомним, 29 августа Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гюльдере в связи с проходом корабля Sparta II через Босфор. Киев также сделал запрос к Анкаре касательно груза, который перевозило судно.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, коммерческие корабли могут свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, согласно конвенции Монтре. А Sparta II входит в указанную категорию, поэтому судно пропустили, хоть на его борту могло быть оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: