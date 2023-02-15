Хуже ситуация с доходами среди жителей юга и востока, людей среднего возраста, бедных и малоимущих, а также тех, кто потерял работу или работает частично.

Треть украинцев, которые имели работу до войны, пока не работают, а каждый десятый – потерял практически все доходы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-26 декабря 2022 года. Так, среди тех, кто имел работу до войны, 40% работают в обычном режиме, 17% – удаленно или частично, 8% – нашли новую работу.

В то же время данные опроса свидетельствуют, что 33% респондентов сегодня не работают.

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"Уровень доходов с начала войны у 6% респондентов увеличился, у 36% – почти не изменился, у 17% – незначительно уменьшился, у 30% – значительно уменьшился. 10% опрошенных потеряли практически все доходы", - говорится в опросе.

Отмечается, что хуже ситуация с доходами среди жителей юга и востока, людей среднего возраста, бедных и малоимущих, а также тех, кто потерял работу или работает частично.

*** Опрос проводился среди 2 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Война в Украине и ситуация на рынке труда

С июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20%.

Кроме того, в июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

Позже стало известно, что почти 40% опрошенных украинцев, которые работали до 24 февраля, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме.

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