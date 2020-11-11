Объем денежных переводов в Украину превысил объем отправленных переводов за границу почти в 15 раз.

По предварительным оценкам Национального банка Украины, в январе-сентябре 2020 года объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за границы составил 8,481 миллиарда долларов в эквиваленте, что в 14,7 раза превышает объем переводов из Украины (575 миллионов долларов в эквиваленте).

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что с использованием систем перевода средств (без учета переводов, осуществленных на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также неформальными каналами) в течение 9 месяцев 2020 года в Украину было отправлено 1,943 миллиарда долларов в эквиваленте или более пятой части от всех поступлений. Это на 16% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украину тоже выросла - с 364 до 390 долларов (на 7%).

Из Украины таким образом было отправлено 387 миллионов долларов в эквиваленте. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма выросла на 41%. При этом на 33% увеличилась сумма одного перевода из Украины, составив 510 долларов по сравнению с 383 доллара за 9 месяцев прошлого года.

"Самые популярные "коридоры" переводов

В Украину больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии;

из Украины больше всего средств отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу", - сказано в сообщении.

Кроме того, по данным НБУ, увеличился и объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. Так, за 9 месяцев текущего года граждане перевели в пределах страны 178,5 миллиарда гривень или 6,75 миллиарда долларов в эквиваленте - это почти на треть больше (на 27%), чем за аналогичный период прошлого года.

Что этому предшествовало

Денежные переводы трудовых мигрантов в Украину в январе-августе 2020 года составили 7,168 миллиарда долларов, что на 6,4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Автор: Екатерина Жирий