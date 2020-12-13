Трамп вновь пригрозил ветировать оборонный бюджет США / REUTERS
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз заявил, что наложит вето на закон об оборонном бюджете, которым предусмотрены средства на помощь Украине и санкции против газопровода "Северный поток-2".
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Об этом он сообщил в Twitter.
"Больше всего от нашего нового оборонного закона выигрывает Китай! Буду ветировать", - написал Трамп.
Что этому предшествовало
- На этой неделе обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Закон о расходах на оборонные нужды на сумму более 740,5 миллиарда долларов предусматривает, в частности, предоставление Украине 250 миллионов долларов на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.
- Всего на проведение операций за рубежом США планируют потратить 69 миллиардов долларов.
- Также в документе есть положение об ужесточении санкций против компаний, участвующих в страховании и лицензировании российских проектов газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
- Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.
THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020
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