Деньги нужны на восстановление поврежденной энергетики.

Тарифы на электроэнергию в Украине будут повышены, поскольку из-за атак Российской Федерации по украинским объектам генерации и распределения ряд критических энергообъектов нуждаются в ремонте. Так считает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Если говорить о ценах на электрическую энергию как товар прежде всего для бытовых потребителей, то цены должны быть повышены, потому что нет другого источника доходов у компаний, которые генерируют энергию для проведения текущих ремонтов", – заявил эксперт в эфире Киев24.

По его словам, несмотря на нежелание политиков брать на себя ответственность и сообщать о непопулярной новости, повышать цены нужно, потому что иначе невозможно будет собрать средства и провести ремонты, учитывая те повреждения, которые были нанесены объектам генерации и распределения недавними российскими ударами.

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"Если говорить об экономически обоснованном уровне, то он сейчас намного выше, чем 5 грн за кВт/ч. Если говорить о том, насколько смогут поднять цены в правительстве, то речь может идти об уровне ниже чем 4 грн за кВт/ч", – считает Рябцев.

Он также отметил, что решение о повышении тарифов на электроэнергию может откладываться. По его словам, оно однозначно не будет принято в этом месяце, а скорее всего речь пойдет о "более отдаленной перспективе".

Ситуация с энергосистемой в Украине

25 марта министр энергетики Герман Галущенко на фоне недавних обстрелов объектов энергетики не исключил возможности повышения тарифов на свет. Однако отметил, что пока нет никаких решений по пересмотру тарифов.

29 марта премьер-министр Денис Шмыгаль после ударов в тот день российских оккупантов заявил, что ситуация в энергосистеме является непростой и попросил украинцев уменьшить потребление электроэнергии.

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