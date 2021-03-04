Также правительство планирует расширить свободную торговлю с Канадой.

Украина финализирует процесс подписания соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

Читайте такжеУкраина и Канада обсудят расширение соглашения о ЗСТ на услуги и инвестицииОб этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На прошлой и на этой неделе идет финализация соглашения о свободной торговле с Турцией. Мы говорим об изменениях и расширении свободной торговли с Канадой и с рядом других государств", - сказал он.

Что этому предшествовало

В марте 2016 года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, которые были приостановлены в 2013 году.

В ноябре 2018 года президент Турции заявил, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года.

В 2018 году товарооборот между странами составил около 4 миллиардов долларов.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до 10 млрд долл.

3 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией до конца 2020 года.

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Автор: Дмитрий Шварц