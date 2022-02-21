В результате аннексии Крыма дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы, а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Арбитражный трибунал в Гааге начал слушания по делу об определении размера компенсации "Нафтогазу" за упущенную возможность использовать активы в Крыму.

Об этом сообщил председатель правления компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в 2014 году Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется тем, что принадлежит украинцам, в том числе и национальной компании "Нафтогаз".

"Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать", - написал Витренко.

"Нафтогаз" в этом суде требует компенсации нанесенного ущерба в более 10 млрд долларов, включая проценты. Соответствующую оценку убытков в суде представляют международные эксперты.

"Мы ожидаем, что арбитражное решение, слушания по которому начались сегодня, будет принято в начале следующего года. Поскольку это чрезвычайно сложный процесс, что требует нетривиальных аргументов, как юридических, так и экономических, по каждому активу", – пояснил Витренко.

Он напомнил, что Россия на первом этапе отказалась участвовать в арбитраже и отказалась от участия в процессе. Уже после вынесения арбитражного решения в пользу "Нафтогаза", которым Россию было признано виновным за экспроприацию активов, она изменила свою позицию и начала принимать участие в арбитраже. Но настаивала на изменении процессуального графика, чтобы иметь возможность донести свою позицию. Такие процессуальные диверсии тоже повлияли на продолжительность рассмотрения дела.

Как сообщал УНИАН, весной 2014 года Россия, нарушая нормы международного права, захватила Крымский полуостров. В результате этой аннексии дочерняя компания "Нафтогаза" - "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (в частности, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

Для защиты своих интересов в октябре 2016 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известное как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.

15 сентября 2017 года в "Нафтогазе" сообщили, что госхолдинг подал иск к России с требованием возместить 5 млрд долл. убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составляет более 9 млрд долл.