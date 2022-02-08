Антимонопольный орган ЕК обратился в "Нафтогаз" за разъяснениями относительно изложенных в документе обвинений в адрес "Газпрома".

Европейская комиссия рассматривает жалобу НАК "Нафтогаз Украины" на монопольные действия российского "Газпрома", которые спровоцировали рост цен на газ.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"DG Competition (Антимонопольный орган ЕК – УНИАН) начал рассмотрение этой жалобы в начале года и уже дважды обращался к "Нафтогазу" с уточнениями относительно отдельных аргументов, изложенных в документе. Надеемся, это свидетельствует о том, что Европейская комиссия намерена тщательно расследовать причины и обстоятельства газового кризиса", - написал Витренко.

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По его словам, украинская газовая компания также предоставила европейскому регулятору конкретные предложения, как можно нормализовать ситуацию на рынке газа сейчас и минимизировать возможность "Газпрому" шантажировать Европу в будущем.

Жалоба на "Газпром":

В декабре 2021 года Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подала жалобу в Европейскую комиссию на российский "Газпром" из-за злоупотребления доминантным положением на европейском рынке газа.

В "Нафтогазе" вменяют российской газовой компании, что та намеренно отказалась от "надлежащего заполнения газом хранилищ в ЕС", которые принадлежат "Газпрому". Кроме того, в Украине говорят, что российская компания "внезапно и без веских причин" прекратила реализацию газа через собственную электронную платформу.

В "Нафтогазе" также обвиняют "Газпром" в блокировании экспорта газа, добываемого в России частными компаниями, а также транзита газа из стран Центральной Азии в Европу.