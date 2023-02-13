НАК обратилась за комментарием к Lazard Frères SAS, которая помогает с реструктуризацией долга.

Группа кредиторов, которых консультирует Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, не соглашается с последним предложением по реструктуризации долга НАК "Нафтогаз Украины". Они отклонили предварительные планы отсрочить выплату основной суммы и процентов по долгу $835 млн, по которому уже просрочен дефолт.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как отмечается, кредиторы уверены, что у "Нафтогаза" есть возможность провести выплаты.

Эта группа имеет достаточно влияния, чтобы помешать НАК получить поддержку 75% кредиторов, что необходимо для одобрения реструктуризации. Они представили собственный план, который учитывает финансовое состояние "Нафтогаза", а также законные опасения относительно его необходимости полностью поддерживать экономику Украины и ее критическую инфраструктуру.

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В издании напомнили, что кредиторы являются держателями еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах, а также облигации, срок погашения которых был сначала в 2024 году. Хотя это противодействие может задержать исправление неплатежей, кредиторы не начали процесс ускорения выплат или ареста активов.

В связи с ситуацией НАК "Нафтогаз" обратился за комментарием к Lazard Frères SAS, которая помогает с реструктуризацией долга. Добавляется, что пресс-секретарь компании отказалась от комментариев.

Долги "Нафтогаза"

26 июля 2022 года "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, из-за чего произошел дефолт по еврооблигациям компании.

2 августа "Нафтогаз" вновь просил кредиторов об отсрочке уплаты долга.

Позже компания начала процедуру запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Им предложили согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочке сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом являются сходными Условиями к условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций

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