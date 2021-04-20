Проверки станут более тщательными.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине будут адресными, изменится и процедура назначения.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, о чем идет речь в сюжете в "Сніданку з 1+1".

Субсидии-2021: что изменится

Переназначение денежной помощи населению на следующий период стартует с 1 мая. Претендентов на субсидии будут проверять более тщательно: выяснят наличие депозитов в банках, получение кешбэков за покупки и дивиденды от ценных бумаг, а также обменивают ли валюту и покупают ли ценные металлы.

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Также проверят и то, как часто претендент выезжает заграницу на отдых и по делам.

В Минсоцполитики утверждают, что такой тщательный подход оправдан, поскольку не все те, кто ранее получал субсидию, нуждался в ней.

Что этому предшествовало

14 апреля правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточило требования при их назначении.

В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.

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Автор: Юрий Годован