Субсидии на оплату услуг ЖКХ в Украине будут адресными, изменится и процедура назначения.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, о чем идет речь в сюжете в "Сніданку з 1+1".
Субсидии-2021: что изменится
Переназначение денежной помощи населению на следующий период стартует с 1 мая. Претендентов на субсидии будут проверять более тщательно: выяснят наличие депозитов в банках, получение кешбэков за покупки и дивиденды от ценных бумаг, а также обменивают ли валюту и покупают ли ценные металлы.
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Также проверят и то, как часто претендент выезжает заграницу на отдых и по делам.
В Минсоцполитики утверждают, что такой тщательный подход оправдан, поскольку не все те, кто ранее получал субсидию, нуждался в ней.
Что этому предшествовало
- 14 апреля правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление, которым усилило адресность предоставления жилищных субсидий и ужесточило требования при их назначении.
- В марте 2021 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 2,95 млн граждан, а ее средний размер увеличился на 13,6% по сравнению с февралем и составил 1685 грн.
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