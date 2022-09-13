Льготы предоставлены на период с марта по май этого года.

Киевсовет предоставил столичному бизнесу льготы на оплату налога за землю на период с марта по май этого года.

Как сообщается на официальном сайте киевских властей, решение поддержали сегодня на заседании Киевсовета 71 депутат.

Так, депутаты внесли изменения в решение Киевсовета от 23 июня 2011 года № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киев", установив с 1 марта до 31 мая 2022 года ставку земельного налога за земельные участки в столице, нормативную денежную оценку которых проведено в размере 0% от их нормативной денежной оценки земли.

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Комментируя это решение мэр столицы Виталий Кличко отметил, что это решение – важный шаг для поддержки столичных предпринимателей.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

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