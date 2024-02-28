Аналитики прогнозируют еще более существенный рост криптовалюты.

В среду, 28 февраля, котировки наиболее популярной в мире криптовалюты превысили 60 тыс долл. Об этом сообщает Bloomberg.

В новом году биткоин вырос в цене более чем на 40%. Среди главных причин этого эксперты называют успешный запуск американских биржевых фондов биткоинов, которые привлекли более 6 млрд долл с начала торгов в январе.

Биткоин-ETP дают инвесторам возможность получить доступ к токенам с помощью традиционных брокерских счетов, а не через криптовалютные стартапы. Последние попали под давление правительства после череды банкротств и скандалов.

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При этом аналитики прогнозируют еще более существенный рост криптовалюты и даже установление нового рекорда. Напомним, свой исторический максимум Биткоин установил в ноябре 2021 года – тогда стоимость криптовалюты составила 69 тыс долл.

Курсовые колебания биткоина

Стремительный рост биткоина случился после не менее стремительного падения в позапрошлом году. Напомним, в июне 2022-го криптовалюта перешагнула отметку в 20 тыс долл. Пострадали и другие криптовалюты.

Негативную динамику связывали с нападением России на Украину. При этом на протяжении прошлого года биткоин практически непрерывно рос, а в 2024-м приблизился к своему историческому максимуму.

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