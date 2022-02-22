По его мнению, рано или поздно криптовалюта потеряет всю свою стоимость.

Биткоин, несмотря на долгий скепсис со стороны части аудитории, не собирается уходить из нашей жизни. Цифровое золото продолжает искать свое место под солнцем: ее пытаются регулировать, а в ответ она продолжает адаптироваться.

Однако некоторые эксперты по-прежнему не разделяют всеобщего хайпа. Так, например, американский финансист и трейдер Нассим Талеб раскритиковал первую криптовалюту, заявив, что она не спасет людей от инфляции и падения рынков.

В начале своего поста он употребил латинский фразеологизм "Hannibal ante portas", означающий скорую и большую опасность. По мнению Талеба, главная криптовалюта мира не относится к инструментам хеджирования и страховкам от геополитических рисков – на самом деле, как раз наоборот.

"Это идеальная игра для лохов", – подытожил он в своем твиттере.

Это далеко не первый раз, когда Талеб резко критикует как саму криптовалюту, так и ее владельцев. Ранее он приравнивал биткоин к болезни, которая "очень сильно навредит экономике в случае своего краха", а всех, кто не согласен, – "сертифицированными обманщиками".

А меж тем биткоину обещают рост до $200 тысяч уже в этом году. По прогнозам одного из известных криптотрейдеров Николаса Мертена, если крипте удастся пробить порог в $100 тыс., то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда.

Другие отмечают, что ее рост сдерживает пассивность пожилых богачей. Если они начнут массово закупаться биткоином, то цена за монету устремиться к $200 тысяч и больше. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют в масштабах стран: как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьезно, то может начаться бум инвестиций.

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