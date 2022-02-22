Биткоин, несмотря на долгий скепсис со стороны части аудитории, не собирается уходить из нашей жизни. Цифровое золото продолжает искать свое место под солнцем: ее пытаются регулировать, а в ответ она продолжает адаптироваться.
Однако некоторые эксперты по-прежнему не разделяют всеобщего хайпа. Так, например, американский финансист и трейдер Нассим Талеб раскритиковал первую криптовалюту, заявив, что она не спасет людей от инфляции и падения рынков.
В начале своего поста он употребил латинский фразеологизм "Hannibal ante portas", означающий скорую и большую опасность. По мнению Талеба, главная криптовалюта мира не относится к инструментам хеджирования и страховкам от геополитических рисков – на самом деле, как раз наоборот.
"Это идеальная игра для лохов", – подытожил он в своем твиттере.
Это далеко не первый раз, когда Талеб резко критикует как саму криптовалюту, так и ее владельцев. Ранее он приравнивал биткоин к болезни, которая "очень сильно навредит экономике в случае своего краха", а всех, кто не согласен, – "сертифицированными обманщиками".
А меж тем биткоину обещают рост до $200 тысяч уже в этом году. По прогнозам одного из известных криптотрейдеров Николаса Мертена, если крипте удастся пробить порог в $100 тыс., то это станет толчком к развитию "бычьего" тренда.
Другие отмечают, что ее рост сдерживает пассивность пожилых богачей. Если они начнут массово закупаться биткоином, то цена за монету устремиться к $200 тысяч и больше. Поскольку именно в 2022 году ожидается принятие криптовалют в масштабах стран: как только миллиардеры увидят, что правительство и банки относятся к цифровым активам серьезно, то может начаться бум инвестиций.