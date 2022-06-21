Массовая конфискация ожидается уже в конце лета.

Уже к концу лета 2022 года в Украине начнется конфискация украинских активов у россиян и граждан, сотрудничающих с властями Российской Федерации.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в эфире информационного телемарафона.

Он сообщил, что своего имущества уже лишились собственники "Сбербанка" и "Проминвестбанка".

"Имущество большого количества изменников заблокировано, арестовано, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета", - сообщил глава Минюста.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на послевоенное восстановление. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада.

Известно, что страны Европейского Союза заморозили около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов) активов Центрального Банка России.

Тем временем глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил напечатать деньги взамен тех, что арестованы за рубежом в рамках санкций против Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Украине арестовали корпоративные права предприятия-резидента Беларуси на 4 миллиарда гривень.

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