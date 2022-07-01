Замороженные активы принадлежат расположенной в штате Делавэр компании Heritage Trust, которая по данным властей СШ использовалась для управления активами Керимова.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины министерство финансов США заморозило активы, связанные с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Заморожены активы на сумму в $1 млрд. Олигарх находится под санкциями с 2018 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Замороженные активы принадлежат расположенной в штате Делавэр компании Heritage Trust, которая по данным властей СШ использовалась для управления активами Керимова.

Властям США удалось установить, что финансовые вливания в Heritage Trust связаны с российским бизнесменом. Кроме того, траст инвестировал деньги в крупные государственные и частные компании.

Бенефициаром траста Минфин США считает племянника олигарха — депутата Госдумы РФ Руслана Гаджиева. Он попал под санкции в марте этого года.

"Несмотря на то, что российская элита прикрывается доверенными лицами и сложными юридическими договоренностями, Минфин будет использовать наши широкие полномочия по обеспечению соблюдения, а также наши партнерские отношения в рамках Целевой группы РЕПО, чтобы активно применять многосторонне скоординированные санкции, наложенные на тех, кто финансирует и получает выгоду от войны России против Украины", — отметила глава Минфина США Джанет Л. Йеллен.

Активы российских олигархов:

29 июня 2022 года страны Запада заморозили активы российских олигархов.

Заблокированы активы подсанкционных россиян на сумму более 30 миллиардов долларов, заморожены активы Центрального Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Арестованы, изъяты или заблокированы элитная недвижимость, яхты и другие суда, принадлежащие подсанкционным россиянам.

По состоянию на 20 июня 2022 года вследствие санкций ЕС российские олигархи и учреждения потеряли доступ к роскошным яхтам, вертолетам, картинам, недвижимости и другим активам на сумму более 12,5 млрд евро.

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