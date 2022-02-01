По словам министра финансов Украины, в администрации Байдена более склонны к диалогу о предоставлении кредитных гарантий, чем в администрации Трампа.

Украина обсуждает с США возможность получения кредитных гарантий для привлечения более дешевых внешних заимствований.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Экономической правде.

"Пока это в формате дискуссий и диалога. Отмечается, что такая возможность для Украины может быть, но пока решение об этом не принято", - сказал министр.

По его словам, в администрации Джо Байдена более склонны к диалогу о предоставлении Украине кредитных гарантий, чем в администрации Дональда Трампа.

"Я хочу, чтобы мы зафиксировали: если США будут готовы применить механизм гарантий снова, то Украина у них в топ-приоритете. С 2016 года такой инструмент правительством США не использовался", - отметил Марченко.

Вместе с тем отказался называть конкретную сумму, на которую Вашингтон может предоставить кредитные гарантии Украине.

"Не важна сумма, важен сигнал. Для того чтобы все горячие головы поняли, что у Украины нет никаких катастрофических проблем, достаточно сигналов", - считает Марченко.

Напомним, в 2016 году украинское правительство подписало соглашение с США о предоставлении нашей стране кредитных гарантий объемом 1 млрд долл. в рамках договоренностей между высшим руководством обеих стран.

Тогда это уже было третье соглашение на такую сумму, подписанное между двумя странами с мая 2014 года. Два предыдущих соглашения, заключенные со США в 2014 и 2015 годах, позволили Украине привлечь два миллиарда долларов на внешних рынках по рекордно низким ставкам.

Вас также могут заинтересовать новости: