Администрация США считает, что правительство Китая хочет помочь России и не является нейтральной стороной

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину администрация президента США уличила китайские госкомпании в оказании помощи России в войне против Украины.

Как сообщает Bloomberg, администрация президента США предъявила правительству Китая доказательства того, что китайские госкомпании могут оказывать агрессору "военную и экономическую помощь".

Как говорится в материале, администрация США считает, что правительство Китая хочет помочь России и не является нейтральной стороной. Официальные лица США подняли этот вопрос в беседе со своими китайскими коллегами и "предупредили о последствиях оказания материальной поддержки войне".

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Как говорится в материале, деятельность госпредприятий КНР была квалифицирована как "как сознательное содействие России в ее военных действиях".

Война в Украине и позиция Китая:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призвал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Пекин не присоединился к санкциям против России.

Посол КНР в ЕС Фу Цун заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило Китай "в очень трудное положение" и "сильно обострило" отношения КНР с Европой.

Экс-координатор Государственного департамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид уверен, что Китай не планирует поддерживать Россию в войне в Украине. По его словам, Пекин увидел, что Запад не так слаб, как ему казалось.

24 января 2023 года Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство из-за того, что китайские компании продают России нелетальное оборудование для использования на войне в Украине. В частности речь шла о том, что китайские компании продают России бронежилеты и каски.

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