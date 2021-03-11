Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составил 881 тыс. грн.

Средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам в Украине в январе 2021 года на первичном рынке составила 15,9%, а на вторичном - 13,5%, что на 1 процентный пункт и 0,2 процентных пункта соответственно меньше, чем в декабре 2020 года.

Как говорится в сообщении на сайте Национального банка Украины, об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса участников рынка об объемах выданных ипотечных кредитов населению.

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По результатам опроса, в январе было выдано 444 кредита на общую сумму 326 млн грн.

"Если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в январе в Украине вырос средний размер кредита на покупку жилья.

"Если в декабря 2020 года он составлял около 702 тыс. грн, то в январе 2021 года - 734 тыс. грн. На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тыс. грн, вторичной - 708 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок жилья в Украине продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования.

"Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач", - сказано в сообщении.

В региональном разрезе в январе больше всего ипотечных кредитов выдано в Киеве и Киевской области.

Что этому предшествовало

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов в Украине. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости.

Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые желают приобрести квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно. В ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы «Доступная ипотека под 7%».

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой «Доступная ипотека под 7%».

9 марта 2021 года в Минфине заявили, что до конца года воспользоваться государственной программой "Доступная ипотека под 7%" смогут около пяти тысяч украинских семей.

11 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска в Украине ипотечного кредитования по минимальным ставкам.

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Автор: Богдан Слуцкий