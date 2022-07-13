Украинская экономика - в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании.

Совет Европейского Союза поддержал выделение €1 млрд макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил исполнительный вицепрезидент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Решение поддержали министры ЕС.

"Это часть нового исключительного пакета макрофинансовой помощи. Украинская экономика - в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС готов помочь", – написал европейский чиновник в твиттере.

"1 миллиард евро Украине! После ускоренного принятия ЕС окажет пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на разные сферы", – говорится в сообщении чешского председательства в Twitter.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что страны ЕС не могут договориться о пакете в €8,8 млрд для Украины, поэтому Брюссель предложил выделить €1 млрд в виде быстрой финансовой помощи.

ЕС подготовил такой альтернативный вариант после того, как Еврокомиссия не смогла получить согласие Германии на пакет, который предусматривал €8,8 млрд займов.

Как отмечает издание, Германия требует предоставить Украине гранты, то есть безвозвратную помощь, вместо кредитов. Но правительство Олафа Шольца якобы не согласно с тем, как предлагается рассчитать и структурировать гарантии.

Среди стран ЕС нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на €8,8 млрд.

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