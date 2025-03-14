Доллар теряет позиции из-за опасений инвесторов относительно возможного ослабления американской экономики.

С начала весны американская валюта начала стремительное падение и достигла минимума за последние четыре месяца. По состоянию на 14 марта курс доллара равен 0,921 евро, тогда как еще 28 февраля он составлял 0,96 евро.

Об этом говорится в статье УНИАН.

Глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко пояснил, что стоимость доллара относительно евро снижается из-за того, что инвесторы опасаются значительного ослабления американской экономики на фоне абсурдной политики Трампа.

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"Страхи эти вызваны, прежде всего, трудно предсказуемыми резкими действиями США в торговой политике. Высокая неопределенность подрывает уверенность инвесторов и бизнеса и может нанести экономике даже больший вред, чем собственно повышение пошлин США и их торговых партнеров", - рассказывает эксперт в комментарии УНИАН.

По словам Мартыненко, впрочем, в целом это не означает, что экономика Еврозоны сталкивается с меньшими проблемами, чем экономика США.

"Несмотря на ухудшение настроений, экономика США остается в достаточно неплохой форме. Ослабление доллара может продолжаться еще некоторое время, однако уже сейчас есть основания полагать, что оно зашло слишком далеко", - считает он.

Курс валют - последние новости

Наличныйкурс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 марта, вырос на 2 копейки и в среднем составляет 41,85 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 45,50 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,85 гривны за евро.

В течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация: текущие курсовые изменения могут быть, как вверх, так и вниз, однако они будут слишком мелкими и не будут выходить за пределы допустимого коридора в 41,4-42 грн/долл., рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

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