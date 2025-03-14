Продать доллар можно в среднем по курсу 41,25 грн, евро - 44,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 14 марта, вырос на 2 копейки и в среднем составляет 41,85 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 8 копеек и составляет 45,50 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,85 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,55 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,25 грн/евро, а курс продажи - 45,00 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 14 марта, составляет 82 232 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 419 310 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, укрепилась. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,00 гривень за один евро, то есть гривня выросла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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