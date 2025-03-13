Курсовой стабильности сейчас будет способствовать сезон расходов аграриев.

В течение 17-23 марта на валютном рынке будет сохраняться достаточно устойчивая ситуация: текущие курсовые изменения могут быть, как вверх, так и вниз, однако они будут слишком мелкими и не будут выходить за пределы допустимого коридора в 41,4-42 грн/долл.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, важным также станет и то, что курсы межбанка и наличного рынка будут почти тождественными, что будет свидетельствовать о том, что:

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экономические факторы формирования курсов в меру благоприятны (вместе с сезонным фактором - обычно в начале весны предложение валюты растет и почти выравнивается со спросом);

"трамповские информационные качели" не спровоцируют игроков на наличном рынке к чрезмерным спекуляциям.

Лесовой отметил, что за два месяца текущего года официальный курс доллара снизился на 1,4% - с 42,02 грн по состоянию на 1 января до 41,43 гривни по состоянию на 1 марта. Курсовой стабильности сейчас будет способствовать, в частности, сезон "расходов аграриев": подготовка к посевной кампании ежегодно сопровождается активностью агрохолдингов, которые выходят на валютный рынок в роли продавцов валюты (то есть насыщение спроса происходит не только через валютные интервенции НБУ, но и естественным рыночным путем).

"Важным выразителем достаточно стабильной ситуации станет и минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка. Это явление наблюдается уже несколько недель подряд и следующая неделя не будет исключительной", - сказал эксперт.

Основные показатели валютного рынка с 17 по 23 марта, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 гривни, в банках - до 0,1-0,2 гривни, в обменных пунктах - до 0,3 гривни;

разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,15 гривни за 1 доллар, до 0,2 гривни за 1 евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 гривни на 1 доллар, до 0,8-1 грн на 1 евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на 1 доллар, до 1-1,3 грн на 1 евро;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, продолжается период весеннего покоя: диапазон недельных курсовых изменений является минимальным и прогнозируемым. На рынке по-прежнему будет действовать режим управляемой гибкости, что является залогом защиты от возможных курсовых угроз", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,55 гривни. Курс наличного евро составлял 45,40 грн/евро, а курс продажи - 45,20 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 13 марта подорожал на 10 копеек и составил 41,75 гривни за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек и составлял 45,50 гривны за евро.

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