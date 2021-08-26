Средства уже поступили на счет Украины.

Украина направит более 2,7 млрд долл., которые получила от Международного валютного фонда, на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение социальных выплат и поддержку отечественной экономики на пути её восстановления после коронакризиса.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Украину поступили деньги от МВФ на восстановление экономики - Минфин

"Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления. При этом получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by", - сказал он.

Деньги МВФ:

2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии COVID-19, на сумму 650 млрд долл. США. Это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда.

Украина получила от МВФ в рамках этого распределения более 2,7 млрд долл. США.

25 августа 2021 года в Украину поступили деньги от МВФ на восстановление экономики.

Автор: Дмитрий Шварц