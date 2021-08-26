Украина направит более 2,7 млрд долл., которые получила от Международного валютного фонда, на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение социальных выплат и поддержку отечественной экономики на пути её восстановления после коронакризиса.
Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент УНИАН.
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"Это не кредит, а безвозвратная помощь. Эти средства будут способствовать макроэкономической стабильности, позволят увеличить социальные выплаты и поддержать украинскую экономику на пути её восстановления. При этом получение соответствующего транша никоим образом не влияет на наше решение продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы stand-by", - сказал он.
Деньги МВФ:
2 августа текущего года Совет управляющих МВФ утвердил распределение между странами специальных прав заимствований (СПЗ) для помощи в восстановлении мировой экономики, которая пострадала в результате пандемии COVID-19, на сумму 650 млрд долл. США. Это крупнейшее распределение СПЗ в истории Фонда.
Украина получила от МВФ в рамках этого распределения более 2,7 млрд долл. США.
25 августа 2021 года в Украину поступили деньги от МВФ на восстановление экономики.