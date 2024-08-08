В "Укрзализныце" снова заговорили о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки, которое на этот раз замаскировано под видом "гармонизации". В то же время, бизнес и эксперты транспортного рынка убеждены: Укрзализныце нужно пересмотреть свои расходы, улучшить операционную деятельность и найти пути для снижения грузового тарифа, чтобы получать больше прибыли. Об этом пишет Минпром.

"Укрзализныця" может получить дополнительные средства с продажи металлолома, аукционы по продаже которого были остановлены в сентябре прошлого года. С того времени на складах УЗ накопилось сырье на сумму около миллиарда гривен, которое просто ржавеет без всякой пользы. А должностные лица госкомпании объясняют этот факт якобы несовершенством нормативной базы", - указывают в издании.

Опрошенные эксперты добавляют: увеличение прибыли может принести и тарифное стимулирование, то есть сокращение стоимости перевозок с целью увеличения их объемов. В Украине есть уже пример: как только УЗ дала 30% скидки на отправку агропродукции из районов, приближенных к зонам боевых действий, всего за 15 суток объемы перевозок побили все рекорды.

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В то же время в УСПП считают, что существует потребность в прозрачном и долгосрочном тарифообразовании, а также расчеты, как это повлияет на экономические процессы в целом.

"Со стороны государства важно дать возможность развиваться конкуренции на рынке, исключить субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых, улучшить качество последних, а в перспективе - и ценовую политику", - отметили в УСПП.