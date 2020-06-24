В Украине подешевел доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 24 июня: 100 USD – 2660,78 гривни; 100 EUR – 3012,27 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеЭксперт прогнозирует колебания курса гривни на этой неделе

100 USD США – 2660,78 (23 июня – 2666,95)

100 EUR – 3012,27 (23 июня – 2989,52)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,58/26,60 гривни/доллар, к евро – 30,12/30,14 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram