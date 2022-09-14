Часть средств планируется направить из государственного бюджета.

Правительственная программа "єРобота" потребует в 2023 году финансирования в размере не менее чем 30 млрд грн, часть из которых планируется направить из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы будем ее продолжать, будем ее наполнять. Эта программа, по нашим подсчетам, будет требовать в ближайший год финансирования в размере не менее 30 млрд грн. Конечно, мы предполагаем заложить часть софинансирования из бюджета и будем говорить с нашими партнерами о софинансировании этой важной программы", - сказал он.

Видео дня

Война в Украине и помощь бизнесу:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

21 июня Шмыгаль заявил, что правительство начало реализацию нового проекта по грантовой безвозвратной поддержке новых бизнесов. Важным акцентом всех программ в рамках проекта должно стать создание новых рабочих мест и возможность онлайн-оформления заявлений на получение грантов. Все программы объединены под общим названием "єРобота".

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: